Москва16 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский является главным препятствием на пути к миру. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Зеленский перегнул палку, и его высокомерие и нападки на президента [США Дональда] Трампа будут иметь серьезные последствия по мере того, как процесс содействия мирного урегулирования будет ускоряться при понимании, что Зеленский является препятствием на пути к миру написал он в своем аккаунте в социальной сети X

Ранее Трамп выражал недовольство позицией Зеленского, указывая на его нежелание идти на мирные договоренности и отказ прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако, невзирая на критику американского президента, Зеленский заявил, что запрет на подобные удары для него больше не существует.