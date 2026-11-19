Депутат Рады Дмитрук: Зеленский - главное препятствие на пути к миру на Украине

В Раде назвали главное препятствие на пути к миру на Украине Депутат Рады Дмитрук: Зеленский - главное препятствие на пути к миру на Украине

Москва19 ноя Вести.Главным препятствием на пути к урегулированию конфликта на Украине является глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Главное препятствие на пути к любому мирному процессу — это Зеленский и его камарилья, проклятые убийцы Украины и украинского народа написал парламентарий в своем Telegram-канале

По его мнению, усилия всех заинтересованных сторон следует направить на практическую реализацию вопроса о ликвидации террористического режима, захватившего Украину. После этого, считает Дмитрук, необходимо выстроить новую систему управления на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сегодняшние киевские власти не хотят прекращения боевых действий, поскольку это означало бы необходимость проведения выборов на Украине. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны киевского режима.