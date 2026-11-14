Москва14 ноя Вести.Отставка главы киевского режима Владимира Зеленского необходима для дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.

По его словам, политика украинского руководства все больше препятствует поиску мирного решения.

Политика, до сих пор проводимая ... Зеленским, все больше становится препятствием для дипломатического урегулирования. Поэтому я считаю, что его отставка необходима считает Новинский

Он также заявил, что возможности для дипломатического разрешения конфликта существовали с самого его начала. При этом нынешнее положение Украины он оценил как крайне тяжелое, отметив разрушительное состояние экономики и неопределенность перспектив страны.

По мнению Новинского, украинские власти должны предпринять шаги для прекращения конфликта.

Украине требуется политическое руководство, которое будет не только обещать мир, но и сделает его своим приоритетом подчеркнул он

Ранее Зеленский заявил, что не планирует добровольно складывать полномочия, поскольку рассматривает это как свою прямую ответственность перед страной. По словам главы киевского режима, определенные влиятельные круги стремятся отстранить его от власти из-за его принципиальной позиции, заключающейся в отказе признавать некоторые территории российскими.