Москва10 окт Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно передать свои полномочия парламенту. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, украинский бизнесмен Вадим Новинский в своем Telegram-канале.

Новинский указал на ряд последних событий вокруг украинского урегулирования. В частности, он отметил договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, неудачные переговоры украинской делегации в Майами, а также критические высказывания представителей Киева в адрес Вашингтона.

Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией... без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых "партнеров" написал украинский миллиардер

Он подверг резкой критике действующее украинское руководство. По словам Новинского, дальнейшее пребывание Зеленского у власти создает угрозу украинской государственности и препятствует миру.

Украина не может оставаться заложницей нездоровых амбиций и личных интересов человека, возомнившего себя Наполеоном заключил бизнесмен

Ранее СМИ сообщили, что встреча представителей США и Украины в Майами прервались после переговоров Путина и Трампа. Отмечалось, что украинская делегация оказалась застигнута врасплох.