Москва12 октВести.Все страны, которые высказывают предложения по решению украинского конфликта, должны понимать, что республика оккупирована Западом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.
Он отметил, что все происходящее на Украине является результатом "кровавого переворота", за которым стояли страны Запада, включая Англию, Германию и Францию.
Коллективному Западу – оккупантам – не нужна независимая Украина. Не для этого они ее захватывали. Поэтому делают все, чтобы сохранить свое влияние, поставляя снаряды и оружие. Жители Украины для них – всего лишь расходный материалговорится в публикации
Володин подчеркнул, что Украина превратилась в концлагерь, во главе которого стоит Владимир Зеленский, утративший свою легитимность и под любыми предлогами уходящий от президентских выборов.
Сегодня всем государствам, которые высказывают предложения по урегулированию конфликта на Украине, надо это понимать. Признавая факт оккупации Украины Англией, Германией и Франциейподчеркнул председатель ГД
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не проявляет воли в вопросе прекращения конфликта на Украине, поскольку не хочет брать ответственность за сложные решения.