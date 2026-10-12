В Госдуме указали, что следует учесть предлагающим решения по Украине странам Володин: странам нужно признать факт оккупации Украины Западом

Москва12 окт Вести.Все страны, которые высказывают предложения по решению украинского конфликта, должны понимать, что республика оккупирована Западом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Он отметил, что все происходящее на Украине является результатом "кровавого переворота", за которым стояли страны Запада, включая Англию, Германию и Францию.

Коллективному Западу – оккупантам – не нужна независимая Украина. Не для этого они ее захватывали. Поэтому делают все, чтобы сохранить свое влияние, поставляя снаряды и оружие. Жители Украины для них – всего лишь расходный материал говорится в публикации

Володин подчеркнул, что Украина превратилась в концлагерь, во главе которого стоит Владимир Зеленский, утративший свою легитимность и под любыми предлогами уходящий от президентских выборов.

Сегодня всем государствам, которые высказывают предложения по урегулированию конфликта на Украине, надо это понимать. Признавая факт оккупации Украины Англией, Германией и Францией подчеркнул председатель ГД

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не проявляет воли в вопросе прекращения конфликта на Украине, поскольку не хочет брать ответственность за сложные решения.