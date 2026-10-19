Володин: с "коалицией желающих денег" будут расплачиваться поколения украинцев

Володин указал, что Украина поколениями будет платить "коалиции желающих денег" Володин: с "коалицией желающих денег" будут расплачиваться поколения украинцев

Москва19 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает убеждать "коалицию желающих" выделить новые средства Украине, чем затягивает петлю на шее собственного народа. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В своем канале в мессенджере MAX он прокомментировал очередной запрос Зеленского на поддержку от Англии, Франции, Германии и их сателлитов.

"Коалиция желающих" пополнит свое название словом "денег" и будет требовать их возврата. Отдавать придется многим будущим поколениям украинцев. При таких долговых обязательствах Украина обречена написал Володин

Ранее газета The Washington Post сообщила, что европейские чиновники обеспокоены требованиями новых денежных дотаций со стороны Киева. Для них стал сюрпризом дефицит оборонного бюджета Украины в 27 миллиардов долларов.