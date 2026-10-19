Москва19 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поставил украинское население в тяжелое положение, привлекая зарубежные кредиты и финансовую помощь. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению Володина, предоставляемые Зеленскому средства несут с собой долговые обязательства, последствия которых в дальнейшем ощутят граждане Украины.
Набрав кредитов и зарубежной помощи - а бесплатный сыр, как вы знаете, бывает только в мышеловке, - Зеленский затянул удавку на шее украинского народанаписал Володин в мессенджере МАХ
Спикер Госдумы также упомянул сообщения о том, что до 70% выделяемых средств разворовываются и переводятся на личные счета. Он подчеркнул, что подобные обвинения осложняют дальнейшее финансирование Украины и ставят неудобные вопросы перед странами Европы, предоставляющими помощь
Сегодня все чаще звучит вопрос: деньги выделены, а кто будет их возвращать?отметил Володин
По его словам, рассчитываться за помощь западных кураторов, которых он назвал "коалицией желающих денег", предстоит многим поколениям украинцев.