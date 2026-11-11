В Госдуме заявили о многолетних последствиях демографического кризиса на Украине Депутат Бородай назвал демографические потери Украины при Зеленском катастрофой

Москва11 ноя Вести.Демографический кризис, с которым столкнулась Украина при лидерестве Владимира Зеленского, может сказаться на стране на протяжении многих лет. Восстановить численность населения после таких потерь будет крайне сложно, заявил ТАСС депутат Госдумы Александр Бородай, входящий в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Та катастрофа, в которую сама себя ввергла Украина, выбрав Зеленского, и, соответственно, вместе с Зеленским выбрав соответствующий политический курс, эта катастрофа, она действительно в будущем обернется для нее потерями, которые будет очень сложно восстановить сказал Бородай

Депутат также связал конфликт с интересами западных государств. По его мнению, действия инициаторов противостояния направлены на нанесение России максимально возможного ущерба. Бородай отметил, что в дальнейшем потребуется восстанавливать как население, так и экономику этой территории.

Парламентарий призвал приложить все усилия для скорейшего завершения конфликта, чтобы сократить количество его жертв.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксировано рекордное падение рождаемости.