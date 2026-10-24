На Украине зафиксировано рекордное падение рождаемости Эксперт: рождаемость на Украине снизилась на 17% за полгода

Москва24 окт Вести.Украина столкнулась с серьезным демографическим кризисом – за последние полгода рождаемость в стране сократилась на 17% по сравнению с таким же периодом прошлого года, и это самый высокий показатель темпа снижения рождаемости за несколько лет. Об этом заявил заведующий отделом демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Дмитрий Шушпанов в эфире украинского телевидения. Его слова приводит ТАСС.

За последние полгода родилось на 17% меньше, чем родилось детей в прошлом году на Украине. В последние годы таких темпов сокращения численности рожденных детей не было… Всего-навсего 73 тысячи детей, рожденных на Украине, это очень мало сказал Шушпанов

Эксперт отметил, что призывы привлекать женщин к военной службе, которые нередко звучат на Украине, могут негативно повлиять на демографическую ситуацию. Он также допустил, что после окончания конфликта часть мужского населения страны может уехать в Европу, и это еще больше усугубит демографический кризис.

Ранее директор Института демографии и исследований качества жизни Национальной академии наук Украины Элла Либанова рассказала, что к середине 2026 года украинское население сократилось до 28,5 млн человек.

Многие эксперты сходятся во мнении, что восстановить численность населения Украины в ближайшем будущем вряд ли возможно. Так, украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что страна уже находится "за точкой невозврата".