Аналитик Кущ заявил, что Украина потеряла половину демографического потенциала Аналитик Кущ: Украина потеряла 50% своего демографического потенциала

Москва18 сен Вести.Украина лишилась половины своего демографического потенциала. Такое мнение выразил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, деструкция началась еще до начала спецоперации.

За прошедшие 36 лет Украина утратила 50% своего демографического потенциала. … Мы однозначно за точкой невозврата написал Кущ в своем Telegram-канале

Ранее о критической демографической ситуации на Украине заявил командир спецназа "Ахмат", генерал-лейтенант Апты Алаудинов. По его словам, масштаб понесенных потерь ставит страну на грань необратимой катастрофы, от которой население вряд ли сможет оправиться.