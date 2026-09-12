Москва12 сен Вести.Тренд по снижению рождаемости на Украине начался еще после распада Советского Союза. В последнее время он ускорился, в частности из-за отъезда большого числа граждан с территории страны. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, согласно статистике, суммарный коэффициент рождаемости на Украине упал до 0,9 при норме воспроизводства в 2,1.

В основе такого тренда в любой стране мира [лежит] неуверенность в завтрашнем дне – никто не рожает детей на муки. Второе – это уровень жизни, потому что ребенок — это всегда затраты… Там же еще отъезд огромный. Люди с Украины бегут все эти годы. А в этой ситуации, естественно, рождаемость не может расти, потому что рождаемость предполагает наличие тех, кто будет рожать объяснил Журавлев

Ранее украинский аналитик Алексей Кущ высказал мнение, что украинцы как нация исчезают при нынешней демографический ситуации. К такому выводу он пришел, изучив данные о рождаемости и коэффициенте фертильности женщин.