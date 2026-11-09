Мирошник: Украина в ситуации с сокращением населения близка к точке невозврата

Мирошник считает, что Украина близка к точке невозврата в вопросе демографии Мирошник: Украина в ситуации с сокращением населения близка к точке невозврата

Москва9 ноя Вести.Демографическая ситуация на Украине близка к точке невозврата с учетом высокой смертности, отъезда людей за рубеж и низкой рождаемости, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он прокомментировал ТАСС сообщение Службы внешней разведки России, что через одно-два десятилетия на подконтрольной Киеву территории останется чуть больше 10 миллионов человек, из них лишь треть будет трудоспособна, это ниже порога национального выживания.

Учитывая коэффициент рождаемости 0,7 ребенка на одну женщину, точку невозврата украинские территории, все еще подконтрольные Киеву, могут преодолеть и гораздо раньше объявленной даты заявил Мирошник

Он напомнил, что больше 50% уехавших украинцев не собираются возвращаться в страну, поток мигрантов усиливают призывы к мобилизации женщин и запрету на выезд подростков. Как добавил Мирошник, смертность на Украине в разы выше рождаемости.

Ранее в Институте демографии и исследований качества жизни Национальной академии наук Украины сообщали, что население страны к середине 2026 года сократилось до 28,5 млн человек.