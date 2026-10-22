Население Украины сократилось до 28,5 млн человек Либанова: население Украины сократилось до 28,5 млн человек

Москва22 окт Вести.Украинское население к середине 2026 года сократилось до 28,5 миллиона человек, заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Элла Либанова.

Мы несколько дней назад закончили работу над оценками численности населения на середину года - 28,5 млн. За последнее время полмиллиона мы уже потеряли через выезд цитируют ее украинские журналисты

Также Либанова выразила опасения, что после отмены на Украине военного положения страну может ждать вторая волна миграции, поскольку мужчины смогут покидать ее свободно.

Ранее украинский финансовый аналитик Алексей Кущ высказал мнение, что Украина потеряла половину своего демографического потенциала и уже находится за "точкой невозврата".

Схожую оценку о перспективах украинской демографии дал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов - по его оценке, восстановить численность населения Украины в обозримом будущем будет вряд ли возможно.