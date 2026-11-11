Дудчак: население Украины сократилось до 18 миллионов человек Политолог Дудчак: население Украины сократилось до 18 млн человек

Москва11 ноя Вести.Количество украинцев, проживающих на подконтрольной киевскому режиму территории, в настоящий момент составляет 18 миллионов. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, его слова приводит РИА Новости.

Власти Украины и демографы специально завышают эти цифры, чтобы получить от зарубежных партнеров как можно больше денег, считает Дудчак.

При этом часть кредитов по традиции разворовывается, что еще больше подстегивает заинтересованность властей в завышении численности украинцев отметил эксперт

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай, входящий в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, заявил, что демографический кризис, с которым столкнулась Украина при главе киевского режима Владимире Зеленском, может сказаться на стране на протяжении многих лет. Восстановить численность населения после таких потерь будет крайне сложно, считает парламентарий.