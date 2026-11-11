Москва11 ноя Вести.Власти Украины намеренно завышают численность населения ради увеличения финансовой помощи со стороны Запада. Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак.

Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что украинские власти и демографы не могут прийти к единому мнению о том, сколько в стране осталось жителей. Так, по данным директора Института демографии НАН Украины Эллы Либановой, на Украине проживают около 28,5 миллиона человек.

По подсчетам политолога, на подконтрольной Киеву территории сейчас проживают до 18 миллионов человек.

Власти специально завышают цифру, потому что чем больше население, тем больше денег нужно на обеспечение его нужд сказал Дудчак

Он отметил, что "все это упирается в западное финансирование", поскольку своими силами "Украина давно ничего поддержать не может".

При этом, как добавил политолог, часть кредитов разворовывается. Это, по его мнению, еще больше подстегивает заинтересованность украинских властей в завышении численности населения страны.