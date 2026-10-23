Эксперт объяснил, как Украина будет погашать $200 млрд государственного долга Эксперт Дудчак: для погашения госдолга Украина будет расплачиваться территориями

Москва23 окт Вести.Оценивать государственный долг Украины с точки зрения суверенного государства не имеет смысла. Кредиты Киеву выдаются только с одной целью, чтобы впоследствии присвоить территории, активы и инфраструктуру страны. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

По его словам, госдолг Украины на сегодняшний день уже превышает 200 миллиардов долларов.

Оценивать долг Украины не имеет смысла с точки зрения оценки долга суверенного государства. Нет, давно речь об этом не идет. Территория [находится] под внешним управлением, [поэтому] эти долги не имеют значения. Никто не будет требовать от Украины возвращения этих долгов деньгами… Все эти долги для Украины специально создавали таким образом, чтобы они были неподъемные, чтобы в результате за эти долги была отдана территория Украины: основные ресурсы, активы, инфраструктура… и просто площади объяснил эксперт

Ранее сообщалось, что один день конфликта обходится бюджету Украины в 266 миллионов долларов. В следующем году финансовая нагрузка на украинский бюджет продолжит увеличиваться, из-за чего расход вырастет до 297,5 миллиона долларов.