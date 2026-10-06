Аналитик: Украине рано или поздно придется вернуть долг МВФ

Экономист: МВФ будет ужесточать требования к Украине на фоне роста ее долгов Аналитик: Украине рано или поздно придется вернуть долг МВФ

Москва6 окт Вести.Украине рано или поздно придется возвращать средства, взятые в долг у Международного валютного фонда (МВФ), а он будет постепенно ужесточать свои требования к Киеву на фоне роста задолженностей. Такого мнения придерживается бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир.

Он отметил, что Украине сейчас приходится одновременно рассчитываться по прежним долгам и искать новые источники средств для покрытия бюджетных потребностей.

МВФ устает постоянно предоставлять Украине новые средства и рано или поздно будет требовать возврата ранее выданных кредитов сказал эксперт РИА Новости

Он подчеркнул, что долг МВФ никуда не исчезнет, Киеву придется вернуть его, независимо от того, получит ли он новые кредиты.

Аналитик добавил, что с каждым новым кредитом возрастает объем обязательств, которые Украине предстоит выполнять в будущем.

Возвращать долги придется за счет будущих бюджетных доходов, то есть в конечном счете за счет налогоплательщиков заключил он

Ранее сообщалось, что Украина до конца 2026 года должна выплатить МВФ около 960 миллионов долларов в счет погашения кредита. Госдолг страны по состоянию на конец августа составил 215,55 миллиарда долларов.