Украина должна выплатить МВФ $960 млн до конца года Украина до конца года должна выплатить МВФ $960 млн в счет погашения кредита

Москва5 окт Вести.Украина до конца текущего года должна выплатить Международному валютному фонду около 960 миллионов долларов в счет погашения кредита, пишет ТАСС со ссылкой на данные МВФ.

Как отмечается, по состоянию на 31 августа Украина должна была до конца 2026 г. выплатить фонду порядка 959,5 миллиона долларов. Около 251 миллиона должно было быть выплачено в сентябре, на 5 и 9 октября назначены выплаты сумм в размере 82,2 миллиона и 170,2 миллиона соответственно.

По подсчетам агентства, госдолг Украины за время правления Владимира Зеленского вырос в 4,5 раза, а по состоянию на конец августа он составил 215,55 миллиарда долларов.