Москва10 октВести.Украине предстоит ежегодно гасить задолженность перед международными финансовыми организациями на протяжении нескольких десятилетий, сообщает ТАСС.
Журналисты посчитали, что выплаты по долларовым обязательствам предусмотрены вплоть до 2057 года, а по евро – до 2061 года.
Основными кредиторами Украины выступают Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Выплата кредитов начнется с 2026 года. Предполагается, что Украина будет осуществлять переводы по 780 миллионов евро и 120 миллионов долларов ежегодно.
Ранее Еврокомиссия выделила дополнительно Украине 1,24 миллиарда евро на производство беспилотных летательных аппаратов, средств перехвата БПЛА, а также боеприпасов и ракет.