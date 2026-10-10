Украина будет выплачивать долги Западу минимум до 2061 года

Стало известно, сколько Украине придется расплачиваться с западными кредиторами Украина будет выплачивать долги Западу минимум до 2061 года

Москва10 окт Вести.Украине предстоит ежегодно гасить задолженность перед международными финансовыми организациями на протяжении нескольких десятилетий, сообщает ТАСС.

Журналисты посчитали, что выплаты по долларовым обязательствам предусмотрены вплоть до 2057 года, а по евро – до 2061 года.

Основными кредиторами Украины выступают Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Выплата кредитов начнется с 2026 года. Предполагается, что Украина будет осуществлять переводы по 780 миллионов евро и 120 миллионов долларов ежегодно.

Ранее Еврокомиссия выделила дополнительно Украине 1,24 миллиарда евро на производство беспилотных летательных аппаратов, средств перехвата БПЛА, а также боеприпасов и ракет.