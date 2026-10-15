Выплаты по госдолгу Украины составят $9,5 тыс. в пересчете на каждого жителя

Выплаты по госдолгу Украины в пересчете на жителей составят 9,5 тыс. долларов Выплаты по госдолгу Украины составят $9,5 тыс. в пересчете на каждого жителя

Москва15 окт Вести.Выплаты по государственному долгу Украины в пересчете на каждого жителя составят 9 523 доллара до 2061 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на график платежей украинского Минфина.

Согласно данным ведомства, Украина выплатит с октября 2026 года по декабрь 2061 года 209,51 млрд долларов в счет погашения долга. В эту сумму включены платежи по основной сумме внешнего и внутреннего госдолга страны, а также проценты и комиссии за обслуживание.

Уточняется, что в график включены только те выплаты, которые украинское ведомство добавил в платежный календарь. Он не отображает полную сумму госдолга страны, который по итогам августа 2026 года составил 215,55 миллиарда долларов.

14 октября сообщалось, что в 2027 году Украине нужно выплатить 23,43 млрд долларов за обслуживание и погашение государственного долга.