Госдолг Украины в октябре увеличился на $4 млрд и составил около $227 млрд

Государственный долг Украины обновил максимум и вырос до $227 млрд Госдолг Украины в октябре увеличился на $4 млрд и составил около $227 млрд

Москва31 окт Вести.Государственный долг Украины продолжает расти: по итогам октября он увеличился еще на $4 млрд и на конец месяца составил порядка $227 млрд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского Минфина.

По состоянию на конец августа государственный долг Украины оценивался в $215 млрд. К концу сентября он вырос примерно на $8 млрд и достиг отметки в $223 млрд.

По расчетам министерства финансов страны, к концу 2026 года размер государственного долга увеличится примерно до $240 млрд, а еще через год, в конце 2027-го, дойдет как минимум до $290 млрд.

Таким образом, в пересчете на душу населения госдолг Украины к концу 2026 года составит $8,5 тыс., а к концу 2027-го прибавит еще почти $2 тыс. и поднимется до отметки в $10,4 тыс.

Ранее эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак рассказал, как Украина будет погашать $200 млрд государственного долга. По его словам, кредиты Киеву выдаются с одной целью – присвоить территории, активы и инфраструктуру страны.