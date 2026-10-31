Москва31 октВести.Государственный долг Украины продолжает расти: по итогам октября он увеличился еще на $4 млрд и на конец месяца составил порядка $227 млрд.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского Минфина.
По состоянию на конец августа государственный долг Украины оценивался в $215 млрд. К концу сентября он вырос примерно на $8 млрд и достиг отметки в $223 млрд.
По расчетам министерства финансов страны, к концу 2026 года размер государственного долга увеличится примерно до $240 млрд, а еще через год, в конце 2027-го, дойдет как минимум до $290 млрд.
Таким образом, в пересчете на душу населения госдолг Украины к концу 2026 года составит $8,5 тыс., а к концу 2027-го прибавит еще почти $2 тыс. и поднимется до отметки в $10,4 тыс.
Ранее эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак рассказал, как Украина будет погашать $200 млрд государственного долга. По его словам, кредиты Киеву выдаются с одной целью – присвоить территории, активы и инфраструктуру страны.