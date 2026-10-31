РИА Новости: Госдолг Украины за 20 лет вырос в 130 раз

Госдолг Украины вырос в 130 раз за 20 лет РИА Новости: Госдолг Украины за 20 лет вырос в 130 раз

Москва31 окт Вести.Государственный долг Украины за 20 лет увеличился в 130 раз. Таким образом, к концу сентября 2026 года он превысил 212,6 миллиарда долларов. Это следует из результатов анализа статистических данных украинского Минфина, которые привело РИА Новости.

Как следует из документов, на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг составлял 9,538 трлн гривен, или 212,6 млрд долларов. Для сравнения, по данным Госстата Украины, по итогам третьего квартала 2006 года украинский внешний и внутренний долг составлял 73,288 млрд гривен.

За обслуживание и погашение внешнего госдолга Киев должен будет выплатить почти 95 миллиардов долларов, следует из графика платежей украинского Минфина, который ранее проанализировало агентство. В график, как уточнялось в материале, входят только те выплаты, которые добавили в платежный календарь.