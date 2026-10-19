РИА Новости: за 10 лет Киев должен выплатить по внешнему госдолгу почти $95 млрд

Для погашения и обслуживания госдолга Киев должен выплатить почти $95 млрд РИА Новости: за 10 лет Киев должен выплатить по внешнему госдолгу почти $95 млрд

Москва19 окт Вести.Почти 95 миллиардов долларов должен будет выплатить Киев за обслуживание и погашение внешнего государственного долга.

Эти данные следуют из графика платежей украинского минфина, который проанализировало РИА Новости.

При этом уточняется, что в график входят только те выплаты, которые добавили в платежный календарь. Таким образом, график не отражает настоящую сумму госдолга Украины, который по итогам августа 2026 года составил $215,55 млрд.

Как сообщает агентство, до конца 2037 года выплаты Киева для погашения основной суммы госдолга составят 66,616 миллиарда долларов. Еще 28,109 миллиарда страна должна будет заплатить за его обслуживание.

Но пока что страна должна решить вопрос с выплатами за 2027 год. Их общая сумма равна $23,43 млрд.