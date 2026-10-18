Украине придется выплатить $160,3 млрд по госдолгу за десять лет

Минфин Украины раскрыл огромную сумму предстоящих выплат по долгам Украине придется выплатить $160,3 млрд по госдолгу за десять лет

Москва18 окт Вести.В течение следующих 10 лет Украина обязана перечислить 160,348 миллиарда долларов на погашение и обслуживание государственного долга. Такие цифры следуют из графика платежей, составленного украинским минфином и проанализированного РИА Новости.

Министерство финансов Украины готовит такой график на регулярной основе. В него попадают исключительно те выплаты, что внесены в платежный календарь ведомства, поэтому полный размер госдолга страны документ не отражает - по итогам августа он составил 215,55 миллиарда долларов.

Согласно опубликованному графику, до конца 2037 года Украина должна будет внести 103,813 миллиарда долларов в счет основной суммы внешнего и внутреннего долга, а еще 56,535 миллиарда долларов пойдут на его обслуживание. В сумме за указанный период речь идет о 160,348 миллиарда долларов.