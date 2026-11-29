Москва29 ноя Вести.Государственный долг Украины по состоянию на конец ноября 2026 года составляет около 235 миллиардов долларов, следует из подсчетов ТАСС, сделанных на основе данных Министерства финансов страны.

В конце августа текущего года этот параметр достиг примерно 215 миллиардов долларов, через месяц составил 223 миллиарда, а к 31 октября увеличился еще на четыре миллиарда долларов.

Киевский режим направляет привлеченные средства на покрытие расходов января–февраля следующего года, говорится в материале.

Минфин Украины ожидает, что к концу текущего года задолженность увеличится примерно до 240 миллиардов долларов, а к концу 2027 года — как минимум до 290 миллиардов.

Между тем, Киев уже просит у Евросоюза еще 27 миллиардов долларов на военные расходы, а на следующий год Украине необходимо дополнительно 70 миллиардов.

Согласно подсчетам Минфина Украины, госдолг страны перед ЕС достиг 81,72 миллиарда долларов.