Москва2 нояВести.Государственный внешний долг Украины увеличился с сентября 2006 года в 134 раза - с 55,703 млрд гривен до 9 трлн 538,35 млрд гривен, сообщает Минфин Украины.
По состоянию на 30 сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 трлн 538,35 млрд гривен, или $212,6 млрд (187,3 млрд евро), а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг - 7 трлн 481,9 млрд гривенотмечает Минфин Украины
Между тем дефицит бюджета Украины составит в 2027 году $37 млрд, а госдолг увеличится до $276 млрд, прогнозирует министерство.
При этом в следующем году Украина намерена направить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) $108,3 млрд.