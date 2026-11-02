Внешний госдолг Украины стремительно увеличился за последние 20 лет

Внешний госдолг Украины увеличился за последние 20 лет в 134 раза Внешний госдолг Украины стремительно увеличился за последние 20 лет

Москва2 ноя Вести.Государственный внешний долг Украины увеличился с сентября 2006 года в 134 раза - с 55,703 млрд гривен​​​ до 9 трлн 538,35 млрд гривен, сообщает Минфин Украины.

По состоянию на 30 сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 трлн 538,35 млрд гривен, или $212,6 млрд (187,3 млрд евро), а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг - 7 трлн 481,9 млрд гривен отмечает Минфин Украины

Между тем дефицит бюджета Украины составит в 2027 году $37 млрд, а госдолг увеличится до $276 млрд, прогнозирует министерство.

При этом в следующем году Украина намерена направить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) $108,3 млрд.