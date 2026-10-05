Внешний госдолг Украины достигнет к концу года рекордных $226 млрд

Внешний госдолг Украины вырос за 10 лет в восемь раз Внешний госдолг Украины достигнет к концу года рекордных $226 млрд

Москва5 окт Вести.Государственный внешний долг Украины увеличился с августа 2016 года почти в восемь раз, сообщает РИА Новости.

Так, к 31 августа 2026 года внешний госдолг Украины составил 7,537 трлн гривен ($169,19 млрд)​​​.

К концу августа 2016 года внешний госдолг страны составлял 913,52 млрд гривен. Таким образом, к концу августа 2026 года долг вырос в 8,25 раза.

При этом внешняя задолженность Украины составляет 78,5% от общей суммы госдолга (в августе 2016 года - 53,48%).

По оценке Минфина Украины, госдолг страны достигнет к концу 2026 года 10,146 трлн гривен ($226 млрд).