Государственный внешний долг Украины вырос в 5,7 раза с 2019 года Внешний госдолг Украины при Зеленском вырос в 5,7 раза

Москва7 окт Вести.Государственный внешний долг Украины увеличился в 5,7 раза с 2019 года после того, как к власти пришел глава киевского режима Владимир Зеленский.

Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина.

На 31 августа текущего года, как отмечается, внешний долг Украины составил 7537,71 млрд гривен. Этот показатель семь лет назад находился на уровне 1308,92 млрд гривен.

Доля внешних займов Украины при этом выросла до 78,5% от общего госдолга. В мае 2019 года она составляла 62,14%.

Ранее сообщалось, что внешний долг Украины увеличился с августа 2016 года почти в восемь раз. К концу августа 2016 года внешний госдолг страны составлял 913,52 млрд гривен.

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), до конца года Киев должен выплатить около 960 миллионов долларов в счет погашения кредита.