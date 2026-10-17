Москва17 октВести.С момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в 2019 году страна потратила на выплату госдолга более 124 млрд долларов. Это следует из данных минфина республики.
Так, с 2019 года выплаты Украины по госдолгу составили 5,5716 трлн гривен, или 124,3 миллиарда долларов. Из них 37,14 млрд долларов были потрачены на проценты и другие выплаты в рамках обслуживания задолженности.
При этом госдолг Украины продолжает расти. С момента прихода Зеленского к власти размер финансовых обязательств страны перед другими государствами увеличился в 4,5 раза. По итогам августа он составлял 215,55 млрд долларов.