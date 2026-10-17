Украине при Зеленском выплатила по долгам более 124 млрд долларов

При Зеленском Киев потратил на долги больше сотни миллиардов долларов Украине при Зеленском выплатила по долгам более 124 млрд долларов

Москва17 окт Вести.С момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в 2019 году страна потратила на выплату госдолга более 124 млрд долларов. Это следует из данных минфина республики.

Так, с 2019 года выплаты Украины по госдолгу составили 5,5716 трлн гривен, или 124,3 миллиарда долларов. Из них 37,14 млрд долларов были потрачены на проценты и другие выплаты в рамках обслуживания задолженности.

При этом госдолг Украины продолжает расти. С момента прихода Зеленского к власти размер финансовых обязательств страны перед другими государствами увеличился в 4,5 раза. По итогам августа он составлял 215,55 млрд долларов.