РИА Новости: на одного жителя Украины приходится свыше $3,7 тыс. долга перед ЕС

Минфин Украины: госдолг перед ЕС достиг 81,72 млрд долларов РИА Новости: на одного жителя Украины приходится свыше $3,7 тыс. долга перед ЕС

Москва20 ноя Вести.На каждого жителя Украины сейчас приходится более 3,7 тыс. долларов государственного долга страны перед Евросоюзом, подсчитало РИА Новости исходя из данных украинского Министерства финансов.

По информации ведомства, общий объем задолженности перед ЕС составляет 81,72 млрд. долларов.

При этом в начале ноября украинский минфин выяснил, что внешний государственный долг Украины с сентября 2006 года увеличился в 134,3 раза. Стране, по данным ведомства, в ближайшие 10 лет предстоит выплатить 94,725 млрд долларов на погашение и обслуживание задолженности.