Долг Украины перед МВФ и ЕС превысил $100 млрд и продолжает расти

Украина задолжала МВФ и Евросоюзу астрономическую сумму в $100 млрд Долг Украины перед МВФ и ЕС превысил $100 млрд и продолжает расти

Москва21 ноя Вести.Долг Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским союзом (ЕС) на текущий момент составляет $101,42 млрд (8,26 триллиона рублей). Об этом сообщает РИА Новости.

Огромную долю этой суммы – $81,72 млрд, или 80,6% – Украина должна ЕС.

Долг перед МФВ оценивается в $19,7 млрд в пересчете на доллары США. Это приблизительная сумма, поскольку задолженность перед этим финансовым институтом учитывается в особых расчетных единицах – специальных правах заимствования (СПЗ). Стоимость СПЗ привязана к курсу пяти ключевых мировых валют. На данный момент задолженность Украины перед МВФ составляет 14,65 млрд СПЗ, погасить ее страна должна в течение следующих 20 лет.

Киевский режим в попытках справиться с бюджетным дефицитом все больше заимствует извне. В то же время на Западе новые пакеты финансовой помощи Украине все труднее проходят согласование, а европейские союзники все чаще призывают страну самостоятельно решать вопросы финансирования.

За последние 20 лет внешний госдолг Украины вырос в 134 раза.