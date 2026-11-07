За 9 месяцев 2026 года Украина взяла в долг 16,8 млрд долларов

Украина взяла в долг $16,8 млрд за 9 месяцев За 9 месяцев 2026 года Украина взяла в долг 16,8 млрд долларов

Москва7 ноя Вести.С января по сентябрь 2026 года Украина провела заимствования на сумму 16,8 миллиарда долларов. Такие сведения приводятся в информационной справке министерства финансов Украины.

Из общей суммы на внешние кредиты пришлось 8,8 млрд долларов, а внутренние заимствования обеспечили 7,9 млрд долларов сообщается в справке

Главным иностранным кредитором за указанный период выступил Всемирный банк, который направил около 2,9 млрд долларов. На вторую строчке - Европейский союз, предоставивший 2,4 млрд евро. Третье место принадлежит Международному валютному фонду, который выделил стране примерно 2,2 млрд долларов.

Ранее в интервью ИС "Вести" политолог, военный обозреватель Виталий Колпашников сообщил, что украинские чиновники начали стремительно легализовывать похищенные из бюджета страны деньги и вывозить их из страны.