ТАСС: обслуживание задолженности обойдётся Украине почти в $28 миллиардов

Выплаты по процентам МВФ и Всемирному банку обойдутся Украине в $27,94 млрд ТАСС: обслуживание задолженности обойдётся Украине почти в $28 миллиардов

Москва11 окт Вести.Украина должна будет выплатить Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку $27,94 млрд до 2061 года, подсчитали в ТАСС на основе данных Министерства финансов Украины.

В агентстве отметили, что в эту сумму входит лишь обслуживание самой задолженности.

При этом, для погашения основного тела долга Украине предстоит выплатить $66,93 млрд, $21,3 млрд, а также 9,4 млрд единиц специальных прав заимствования МВФ. Общая сумма, которую придется уплатить, составляет около $100,92 млрд.

Суммы и сроки выплат будут увеличиваться, поскольку Киев продолжает высокими темпами наращивать внешнюю задолженность, добавили в агентстве.

Ранее сообщалось, что государственный внешний долг Украины вырос в 5,7 раза с 2019 года после того, как к власти пришел глава киевского режима Владимир Зеленский.