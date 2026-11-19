График платежей Украины по долгу МВФ расписан на 20 лет вперед Киев должен выплатить МВФ 19,7 миллиарда долларов

Москва19 ноя Вести.Сумма долга Украины Международному валютному фонду (МВФ) составляет 19,7 миллиарда долларов. График его погашения расписан до 2046 года.

Об этом сообщает РИА Новости на основе анализа документов организации.

Ближайший платеж по долгу Киев должен совершить 24 ноября. Украинской стороне предстоит вернуть фонду порядка 84, 3 миллиона долларов. Последний платеж запланирован на 1 ноября 2046 года, он составит 32,4 миллиона долларов.

Агентство подчеркнуло, что речь идет о прогнозируемых платежах по уже существующим обязательствам Киева. В графике не учитываются предоставление Украине новых кредитов и возможные изменения в условиях действующих программ.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2026 года Украина взяла в долг 16,8 миллиарда долларов. Главным кредитором выступил Всемирный банк, предоставивший Киеву порядка 2,9 миллиарда долларов. На втором месте – ЕС, который одолжил украинской стороне 2,4 миллиарда евро. МВФ занимает третью строчку в этом писке с 2,2 миллиарда долларов.