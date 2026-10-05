Политолог рассказал, кто оплатит долг Киева перед Международным валютным фондом Политолог Мирзаян: долг Украины перед МВФ оплатит Европа

Москва5 окт Вести.Долг Украины перед Международным валютным фондом будет выплачиваться европейскими странами. Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" высказал политолог Геворг Мирзаян.

Он отметил, что долги перед МВФ в любом случае будут закрыты.

Но заплатят в итоге сами европейцы, которые скинутся. В кредиты, которые выделяются Украине, заложено, что какая-то часть идет как раз на погашение предыдущих долгов, то есть выдадут кредит на погашение кредита сказал Мирзаян

Ранее стало известно, что киевский режим до конца текущего года должен выплатить МВФ около 960 миллионов долларов в счет погашения кредита.