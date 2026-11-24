У Киева осталось две недели на выплату МВФ $252,2 млн

Киев должен выплатить МВФ $252,2 млн через две недели У Киева осталось две недели на выплату МВФ $252,2 млн

Москва24 ноя Вести.У Украины осталось две недели на то, чтобы выплатить Международному валютному фонду (МВФ) более четверти миллиарда долларов, об этом следует из внутренних документов организации.

Согласно графику платежей, в понедельник, 30 ноября, Киев должен перечислить 62,5 млн SDR, а 9 декабря – 125,7 млн. В переводе на доллары общая сумма составит 252,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что долг Украины перед Международным валютным фондом и Европейским союзом (ЕС) составляет 101,42 млрд долларов. Большая часть этой суммы – 80,6% (81,72 млрд долларов) – Киев должен ЕС.