ТАСС: Украине в 2026 году придется отдать внешним кредиторам $4,86 млрд

Расходы Украины на обслуживание внешнего долга в 2026 году составят $4,86 млрд ТАСС: Украине в 2026 году придется отдать внешним кредиторам $4,86 млрд

Москва12 окт Вести.Украина в 2026 году должна будет направить внешним кредиторам 4,86 миллиарда долларов, следует из расчетов ТАСС, основанных на соответствующих данных Министерства финансов страны.

На погашение основного долга уйдет 490 миллионов евро (550 миллионов долларов), 600 миллионов долларов и 1,26 миллиарда XDR (1,7 миллиарда долларов).

XDR — условная единица МВФ, рассчитываемая на базе корзины из пяти валют; в настоящее время 1 XDR равен 1,35 доллара.

Итого выплаты по основному долгу составят 2,41 миллиарда долларов, говорится в материале.

При этом по процентам Украина выплатит 220 миллионов евро (246,6 миллиона долларов), 970 миллионов долларов, 40 миллионов фунтов стерлингов (52,9 миллиона долларов) и 0,56 миллиарда XDR (756 миллионов долларов).

Общая сумма процентных платежей в текущем году достигнет 2,45 миллиарда долларов.

Общий государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа составил 9,603 триллиона гривен (215,55 миллиарда долларов).

Согласно подсчетам ТАСС, если исходить из численности населения в 25 миллионов человек, то на каждого украинца приходится 8,6 тысячи долларов долга. При численности в 22 миллиона человек данный показатель возрастает почти до 9,8 тысячи долларов.

Точной статистики о количестве проживающих на Украине граждан сейчас нет, однако министр социальной политики страны Денис Улютин ранее называл цифру в 22-25 миллионов человек.

Ранее стало известно, что до 2061 года Украина должна будет выплатить Международному валютному фонду и Всемирному банку 27,94 миллиарда долларов.