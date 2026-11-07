Москва7 ноя Вести.Украинские чиновники начали стремительно легализовывать похищенные из бюджета страны деньги и вывозить коррупционные капиталы за границу, так как осознают скорый крах киевского режима. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил политолог, военный обозреватель Виталий Колпашников.

Когда из страны убегают постоянно министры, постоянно убегают чиновники… когда из страны убегают депутаты Верховной рады, когда из страны убежал генпрокурор и скрывается теперь, то о чем можно говорить? Украинские чиновники воруют, как будто в последний раз. По всей видимости, они понимают, что киевский режим вышел на финальную прямую и что скоро все закончится, поэтому они спешат легализовать эти наворованные деньги и стремительно вывозят эти наворованные коррупционные капиталы за пределы Украины сказал эксперт

Также Колпашников подчеркнул, что продолжающийся военный конфликт играет на руку украинским коррупционерам, потому что под его предлогом они выпрашивают у своих западных партнеров еще большие суммы для финансирования.

В случае Украины не помогло бы и 30 миллиардов евро. Я думаю, что если бы Еврокомиссия выделила 50 миллиардов евро, 100 миллиардов евро, и этого было бы мало… Можно вести войну очень долго, рассказывая, что вы нам прислали деньги, что-то построили, мы куда-то вложились, но вот русские взяли и все разбомбили. А кто проверит-то? Эта перманентная война, которую до скончания веков хочет вести [Владимир] Зеленский, вот для этих коррупционеров чем хороша? На войну можно все списывать добавил он

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование по делу о коррупции в энергетическом секторе. По данным следствия, участники преступной организации создали масштабную схему влияния на деятельность стратегических госпредприятий.