В НАБУ сообщили об окончании расследования по крупному коррупционному делу НАБУ завершило расследование по коррупционному делу "Мидас"

Москва4 ноя Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование по делу о коррупции в энергетическом секторе. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, участники преступной организации создали масштабную схему влияния на деятельность стратегических госпредприятий, в частности "Энергоатома". Они систематически получали от контрагентов компаний неправомерную выгоду в размере от 10% до 15% стоимости контрактов.

Для легализации незаконно полученных средств группировка использовала отдельный офис.

Установленные следствием суммы, аккумулированные и перемещенные в этот офис наличными из сферы энергетики в течение 2020-2025 годов, составили более 111 млн долларов США и 12 млн евро говорится в сообщении ведомства

Для отмывания денег, как установили следователи, использовали криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд. НАБУ и САП также добились ареста активов участников организации как на Украине, так и за ее пределами. Ведомства намерены продолжить работу по их поиску и аресту.

О раскрытии коррупционной схемы НАБУ и САП сообщили в ноябре 2025 года. В деле были замешаны представители ближайшего окружения Владимира Зеленского.