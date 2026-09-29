Москва29 сен Вести.Экономическая ситуация Украины усугубляется с каждым днем, а на уровне политики назревает хаос. Потому представители власти на Украине намерены устроить дембельский аккорд в следующие годы. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, сообщает ИС "Вести".

По его словам, на данный момент киевский режим чересчур привык к хищениям и коррупционным схемам, и отказаться от этого быстро не получится.

Понятно, что привыкли и не откажутся от хищений, да и коррупция зашкаливает. Еще дополнительные расходы, хоть и копеечные, но нужны на залог и – своих же надо выручать. Иногда не выходит, сегодня не могут заплатить там залог за [Ирину] Мудрую, за других. Есть проблемы. Но все равно деньги нужны. Тем более, мне кажется, что следующие годы они планируют как дембельский аккорд. Они же хорошо представляют, что удержать киевский режим свою власть не сможет заявил он

Накануне сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины 28 сентября не удовлетворил просьбу адвоката бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой изменить содержание под стражей на залог в 13 млн гривен ($289,9 тыс.).