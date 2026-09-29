Москва29 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ничего не понимает в экономике страны, заявил в интервью "Соловьёв Live" бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, сообщает ИС "Вести".
По его словам, некоторые заявления об экономических процессах от Зеленского являются кощунственными.
В частности, объяснил он, недопустимо, когда на Украине рассуждают, что в ЕС выгоднее продавать не зерно, а пеллеты (биотопливо в виде гранул).
Происходят кощунственные процессы. Я не могу по-другому это оценить, когда фермеры говорят, что 3 тыс гривен – за тонну зерна. А это ниже себестоимости, в убыток. И звучит кощунственная вещь, что выгодно перерабатывать товарное зерно в пеллеты и продавать в Европу за 8-10 тысяч гривен за тонну. Хлеб перерабатывать в пеллеты?... А Зеленский радуется. Он говорит, мол, проблемы есть, не можем все вывезти, но много будет зерна на внутреннем рынке, а значит, будут дешевле продукты питания. Он абсолютно пустой в экономикезаявил Владимир Олейник
Об этом, добавил экс-нардеп, говорят и в окружении самого Зеленского.
Вспоминаю, что Зеленский назначил Гончарука первым премьер-министром, а потом Гончарука уволили, потому что он ближайшему окружению рассказал, что ему невдомек, как объяснить Зеленскому азы экономики. Вы представляете? Страной управляет человек, который абсолютно не понимает экономику этой страны и радуется тому, что зерно нельзя продать. Все это приближает конец этого режимауверен политик