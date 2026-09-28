Экс-замглаву офиса Зеленского не отпустили из СИЗО под залог в 13 млн гривен Суд Киева отклонил ходатайство Мудрой об освобождении под залог в $289,9 тыс.

Москва28 сен Вести.Высший антикоррупционный суд Украины 28 сентября не удовлетворил просьбу адвоката бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой изменить содержание под стражей на залог в 13 млн гривен ($289,9 тыс.), сообщило издание "Общественное.Новости".

Защитник Мудрой заявил, что за его подзащитную уже внесли $289,9 тысяч и именно по этой причине просил уменьшить сумму залога до указанной величины, а саму Мудрую — освободить из-под стражи. ВАКС не принял ходатайство и сохранил меру пресечения в прежнем виде. Мудрая продолжит находиться в СИЗО, пока не будет внесена полная сумма залога — 20 млн гривен ($447 тыс.).

Уголовное дело против Мудрой возбуждено по обвинению в использовании незаконно полученных средств для внесения залога за другого участника коррупционных схем в украинской верхушке — бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко. На этом фоне окружение, знакомые и друзья коррупционеров опасаются участвовать в сборе залога, чтобы не оказаться фигурантами новых расследований антикоррупционных органов.