Москва6 окт Вести.Коррупция, процветающая во властных структурах Украины, облегчает российским войскам продвижение вперед в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Комментируя информацию российских силовиков о том, что в Сумской области в результате разворовывания чиновниками военной администрации бюджетных средств было возведено защитных сооружений в 10 раз меньше запланированного, он назвал коррупцию на Украине основным союзником ВС РФ.

Если мы говорим о союзниках на Украине, то самый главный наш союзник - коррупция, поскольку разворовывание денег очень положительно влияет на то, что мы неплохо продвигаемся в зоне спецоперации сказал эксперт ТАСС

Он отметил, что из-за воровства украинских чиновников защитные сооружения, на которые Киев выделяет "баснословные деньги", не соответствуют изначальным характеристикам. Это позволяет российским военным затрачивать меньше усилий на разрушение укрепрайонов и уничтожение военной техники и живой силы противника.

Марочко также добавил, что украинские власти задействуют для строительства оборонительных сооружений конструкции из чернобыльской зоны отчуждения.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что коррупция на Украине достигла такого уровня, что будь у Киева ядерное вооружение, он продал бы его любому желающему. Журналист добавил, что было одной из причин, по которой США заставили Украину отказаться от такого оружия.