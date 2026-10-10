Москва10 октВести.Вооруженные силы Российской Федерации успешно наступают на севере от областного центра Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Освобождение Кияницы, бои у Хотени - это севернее от населенного пункта Сумы - говорят о том, что мы здесь очень активно, успешно работаем. В целом у наших бойцов под Сумами есть определенные позитивные результатысказал он
Также он отметил, что взятие российской армией Кияницы в Сумской области позволит развивать наступление на юг.
Ранее Марочко рассказал, что коррупция, процветающая во властных структурах Украины, облегчает российским войскам продвижение вперед в зоне проведения спецоперации.