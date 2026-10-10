Марочко: российские военные успешно наступают на севере от Сум

Марочко рассказал о продвижении российских войск на севере от города Сумы Марочко: российские военные успешно наступают на севере от Сум

Москва10 окт Вести.Вооруженные силы Российской Федерации успешно наступают на севере от областного центра Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Освобождение Кияницы, бои у Хотени - это севернее от населенного пункта Сумы - говорят о том, что мы здесь очень активно, успешно работаем. В целом у наших бойцов под Сумами есть определенные позитивные результаты сказал он

Также он отметил, что взятие российской армией Кияницы в Сумской области позволит развивать наступление на юг.

Ранее Марочко рассказал, что коррупция, процветающая во властных структурах Украины, облегчает российским войскам продвижение вперед в зоне проведения спецоперации.