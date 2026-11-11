Марочко сообщил об охвате ВС РФ группировки ВСУ в районе Кияницы Марочко: российские войска берут в охват группировку ВСУ у сумской Кияницы

Москва11 ноя Вести.Российские войска берут в охват группировку армии киевского режима у населенного пункта Кияница в Сумской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Действия наших военнослужащих свидетельствуют о том, что наши ребята берут в охват ту группировку украинских боевиков, которая находится в районе Кияницы и в ближайших населенных пунктах в лесистой местности сказал он

Ранее Марочко сообщил, что освобождение российской армией населенного пункта Никольское в Сумской области говорит об успешном наступлении российских подразделений на сумском направлении.