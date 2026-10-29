Москва29 окт Вести.Российские войска успешно наступают у Могрицы в Сумской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

На сумском направлении идут активные боевые действия. Российские военнослужащие развивают успех в районе населенного пункта Могрица. Освобождение Бориловки, которая находится юго-западнее Могрицы, говорит о том, российские военнослужащие неплохо продвигаются на данном участке