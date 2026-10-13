Москва13 октВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на усиление давления со стороны российской армии у населенного пункта Студенок в Сумской области. Российские бойцы продвинулись за два дня на полкилометра, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Глуховский участок в Сумской области "оживился", отметил Марочко.
Российские военнослужащие за выходные на 500 м расширили зону контроля северо-восточнее населенного пункта Студенок, а также заняли новые рубежи и позиции юго-восточнее Кучеровки. Противник жалуется на то, что российские бойцы усилили давление непосредственно на сам населенный пункт Студенокприводит ТАСС слова Марочко
На этой неделе российские войска начнут продвигаться у Студенка "более динамично, нежели ранее", пояснил эксперт.
Между тем взятие российской армией Кияницы в Сумской области позволит развивать наступление на юг.