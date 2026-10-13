Марочко: ВС России давят на ВСУ в районе Студенок в Сумской области ВС России теснят ВСУ в районе Студенок в Сумской области

Москва13 окт Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на усиление давления со стороны российской армии у населенного пункта Студенок в Сумской области. Российские бойцы продвинулись за два дня на полкилометра, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Глуховский участок в Сумской области "оживился", отметил Марочко.

Российские военнослужащие за выходные на 500 м расширили зону контроля северо-восточнее населенного пункта Студенок, а также заняли новые рубежи и позиции юго-восточнее Кучеровки. Противник жалуется на то, что российские бойцы усилили давление непосредственно на сам населенный пункт Студенок приводит ТАСС слова Марочко

На этой неделе российские войска начнут продвигаться у Студенка "более динамично, нежели ранее", пояснил эксперт.

Между тем взятие российской армией Кияницы в Сумской области позволит развивать наступление на юг.