Марочко сообщил о попытке ВСУ замедлить наступление ВС РФ на Славянск Марочко: ВСУ атакуют у Николаевки под Славянском с целью замедления ВС РФ

Москва19 ноя Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиленно атакуют в районе Николаевки под Славянском в Донецкой Народной Республике (ДНР) в попытке замедлить наступление подразделений российских войск на город. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Одной из самых горячих точек у Славянска является населенный пункт Николаевка: противник пытается его использовать как плацдарм для ударов как северо-восточнее, так и юго-восточнее. Также под регулярным огневым воздействием украинских боевиков три важных населенных пункта - это Диброва, Ямполь и Кривая Лука. В районах данных поселений противник пытается развить успех и отрезать нашу группировку, которая заходит на Славянск с северо-восточного направления сказал он

Ранее Марочко рассказал, что командование армии киевского режима от безысходности отправляет необученных солдат тыловых служб для участия в штурмах в районы Славянска и Краматорска.