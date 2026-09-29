Военкор Разин: ВС РФ продвигаются на подступах к Славянску и Краматорску

Военкор Разин сообщил о продвижении ВС РФ на подступах к Славянску и Краматорску Военкор Разин: ВС РФ продвигаются на подступах к Славянску и Краматорску

Москва29 сен Вести.Вооруженные силы России планомерно продвигаются со всех флангов на подступах к населенным пунктам Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил ИС "Вести" военкор Владимир Разин.

По его словам, украинские боевики бросают на Славянско-Краматорскую агломерацию большие силы. Однако российские штурмовики отбивают атаки противника.

И мы видим наше планомерное продвижение абсолютно со всех флангов на подступах к Славянску и Краматорску — это и южный фланг, и юго-восточный, и западный фланг. И то, что сейчас происходит в Доброполье, это по такой широкой дуге происходит обход с запада как раз-таки этой агломерации (Славянско-Краматорской. – Прим. ред.) сказал Разин

Он также обратил внимание на попытки Украины соврать, что ВСУ якобы останавливают наступление ВС РФ на агломерацию.

И мы прекрасно знаем и понимаем, как противник будет нам контрдействовать. В первую очередь он это делает в медийном поле, а не на земле добавил он

Ранее Министерство обороны России показало кадры, на которых военнослужащие группировки войск "Запад" удерживают позиции в населенных пунктах Ямполь, Редкодуб, Новомихайловка и Новое в Краматорском районе ДНР.