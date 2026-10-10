ВСУ атакуют у Краматорска и Славянска, но российская армия удерживает позиции

ВСУ атакуют у Славянска и Краматорска, но российские бойцы удерживают позиции ВСУ атакуют у Краматорска и Славянска, но российская армия удерживает позиции

Москва10 окт Вести.Российские войска удерживают занятые рубежи и позиции у Славянска и Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР), несмотря на контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Все основные события происходят северо-восточнее от Славянска, в районе населенного пункта Красный Лиман. Здесь противник продолжает давить на российские позиции, пытаясь стабилизировать ситуацию и ликвидировать те угрозы, которые нависли над ним ранее. Но вместе с тем, невзирая на очень жесткий напор, российские бойцы продолжают удерживать ключевые рубежи и позиции в данном районе приводит ТАСС слова Марочко

При этом ВСУ продолжают стягивать силы и средства в Славянск, Краматорск и Дружковку.